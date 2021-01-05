Şuhut'ta sağanak yağmur etkili oldu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu.

Şuhut'ta sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ilçe genelinde etkili oldu. Sabah saat 10.30 civarlarında başlayan yağmur hayatı olumsuz etkilerken, uzun süren kuraklık sonrası ise özellikle çiftçiler tarafından sevinçle karşılandı. Vatandaşlar ise yağmurdan ıslanmamak için kapalı alanlara sığınırken, bazıları ise şemsiyeleri ile yürümeyi tercih etti.