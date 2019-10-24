Şuhut'ta salep üretimi başlıyor

Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, Afyonkarahisar Meteoroloji Bölge Müdürü Alper Akçakaya ve beraberindeki yetkili personeller Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Kaya, Salep Projesi ile ilgili çalışmalarını heyete sundu. Şuhut Orman Fidanlığı serasında deneme üretiminin yapılacağı salep ile ilgili teknik ve akademik konular ele alındı. Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Salep Projesi ile ilgili açıklamalarında, ''Şuhut Orman Fidanlığı serasında deneme üretimi yapacağımız salep ile ilgili teknik ve akademik tüm konuları hem masa da hem sahada görüştük ve konuştuk. Meteorolojik istasyonun fidanlıktaki varlığı da ayrı bir avantaj oldu bizim için. Yarın seranın uygun olan yeni yerine montajı ile işimize başlıyoruz. Akabinde orman toprağına benzer bir ortam oluşturarak haftaya da İzmir Ege Tarım Araştırmaları Enstitüsü'nden temin ettiğimiz 2 çeşit salebi toprakta çimlendirmeye bırakacağız. Ziyaretleri için çok değerli bölge müdürlerimize teşekkür ediyorum. Kurumlarının ve tabi ki kamunun imkânlarını bölgemiz için çok önemli olan AR-GE mahiyetindeki büyür çalışmalara açmaları bizleri ziyadesi ile mutlu etti'' ifadelerine yer verdi.