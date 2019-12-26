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Şuhut'ta Satranç Atölyesi açıldı

Afyonkarahisar’ın Şuhut Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapımı tamamlanan satranç atölyesi törenle açıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapımı tamamlanan satranç atölyesi törenle açıldı.


Açılış merasimine, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu ve eğitim camiası katıldı. Açılış kurdelesini kesen Kaymakam Kaya ve Başkan Bozkurt, satranç atölyesinin Anadolu İmam Hatip Lisesine hayırlı olmasını dileyerek öğrencilerle beraber satranç oynadı. Öğrencilerle güzel bir vakit geçiren Kaymakam Kaya ve Başkan Bozkurt günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafının ardından açılış merasiminden ayrıldı.

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