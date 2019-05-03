Şuhut'ta Şehit İbrahim Imış Masa Tenisi Turnuvası başladı

Masa tenisi turnuvasının açılış merasimi Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya ve sporseverlerin katılımlarıyla gerçekleşti. Kaymakam Kaya ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yassıkaya, açılış merasiminde masa tenisi oynayarak turnuvayı başlattı. Kaymakam Kaya ve Başkan Bozkurt Şehit İbrahim Imış Masa Tenisi Turnuvasının hayırlı olmasını temenni etti.