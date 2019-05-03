İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Şuhut'ta Şehit İbrahim Imış Masa Tenisi Turnuvası başladı

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamlığı tarafından Şehit İbrahim Imış adına masa tenisi turnuvası düzenlendi.


Masa tenisi turnuvasının açılış merasimi Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya ve sporseverlerin katılımlarıyla gerçekleşti. Kaymakam Kaya ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yassıkaya, açılış merasiminde masa tenisi oynayarak turnuvayı başlattı. Kaymakam Kaya ve Başkan Bozkurt Şehit İbrahim Imış Masa Tenisi Turnuvasının hayırlı olmasını temenni etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.