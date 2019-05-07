Şuhut'ta şehit piyade er Mesut Akpınar anısına bisiklet turu

Bisiklet turuna, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İl Genel Meclisi Üyesi Ali Altan, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Şuhut Halk Eğitim Merkezinden başlayan tur, şehit piyade er Mesut Akpınar'ın metfun olduğu kabristanında sona erdi. Kaymakam Kaya ve beraberindeki heyet, minik öğrencilerle beraber kabristanında Kur'an-ı Kerim tilaveti okuyarak dualar ettiler.