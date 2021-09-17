Şuhut'ta şehitlerin isimleri iki okula verildi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde terörle mücadelede şehit düşen Yasin Çubuk ve İbrahim Imış isimli kahramanların isimleri okullara verildi.

Şuhut ilçesinde şehit Çubuk'un ismi Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne, şehit Imış'ın ismi ise Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne verildi. Gerçekleştirilen törene, Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Dağlı, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Onur Bayram, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, şehit aileleri ve protokol üyeleri katıldı.

Törende yapılan konuşmaların ardından isimleri değiştirilen okullar için açılış kurdeleleri kesildi. Açılış töreninde şehitlerin aileleri zaman zaman duygu dolu anlarda yaşadı.