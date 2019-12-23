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Şuhut'ta seyahat otobüsleri denetlendi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde tur seyahat otobüsleri Şuhut Jandarma Trafik Tim ve TÜRSAB ekipleri tarafından kontrol edildi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde tur seyahat otobüsleri Şuhut Jandarma Trafik Tim ve TÜRSAB ekipleri tarafından kontrol edildi.


Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesinde Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ve TÜRSAB ekipleri tarafından tur otobüsleri kontrol edilerek hız sınırını aşan 2 sürücüye ise 470 lira cezai işlem yapıldı. Tur otobüslerine trafik kuralları ile ilgili bilgiler aktaran Jandarma Trafik Tim ve TÜRSAB ekipleri, sürücülere kuralları uymaları konusunda uyardı.

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