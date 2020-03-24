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Şuhut'ta şiddetli yağmur ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde akşam saatlerine doğru ani bastıran şiddetli yağmur ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde akşam saatlerine doğru ani bastıran şiddetli yağmur ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.


Şuhut'ta bugün saat 16.25 civarlarında ani bastıran şiddetli yağmur ve kısa süreli dolu yaşamı olumsuz etkilerken, vatandaşlarda zor anlar yaşadı. İlçenin bazı kesimlerinde şiddetli yağmurdan dolayı su birikintileri meydana gelirken, bazı vatandaşlar ise yağmur dolayısıyla kapalı alanlara sığındı. Trafikte araçlar dikkatini artırarak seyir halinde giderken zor anlar yaşadı. Kısa süreli doluyu gören minik çocuklar ise yerde yağan doluyu ellerine alarak ‘'Bugün şiddetli yağmur yağdı ve kısa süreli dolu yağdı. Biz korktuk biraz'' dedi.


Hüseyin Emir Sarıgül, şiddetli yağmur ve kısa süreli dolu ile ilgili ‘'Şuhut'ta yağmur başlamıştır. Yağmur şiddetini artırdı kar gibi dolu yağıyor. Birazda yağmurun şiddetinden korktuk. Kar gibi dolu yağıyor'' dedi.


Mehmet Bahadır Sarıgül ise, ‘'Şuan Şuhut'ta yağmur yağıyor. Çok şiddetli yağıyor biraz korktuk. Doluda atıştırıyor kar gibi'' ifadelerine yer verdi.

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