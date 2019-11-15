İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şuhut'ta ''Sıfır Atık Projesi'' etkinliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ’’Sıfır Atık’’ projesi kapsamında ilçe genelinde eğitim gören 4.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ''Sıfır Atık'' projesi kapsamında ilçe genelinde eğitim gören 4. sınıf öğrencilerine Şuhut Kaymakamlığı tarafından çevre temizliği, yenilebilir enerji, ekosistem, küresel ısınma temalı dergiler dağıtılarak bilgiler aktarıldı. İlçe genelindeki okullarda eğitim gören 4. sınıf öğrencileri ''Sıfır Atık'' projesi kapsamında gerçekleşen etkinlikte oldukça eğlenceli dakikalar geçirirdi. Sıfır atık Projesi kapsamında bir tema seçilerek öğrencilerin aktif katılımlarının sağlanacağı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.