Şuhut'ta ''Sıfır Atık Projesi'' etkinliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ''Sıfır Atık'' projesi kapsamında ilçe genelinde eğitim gören 4. sınıf öğrencilerine Şuhut Kaymakamlığı tarafından çevre temizliği, yenilebilir enerji, ekosistem, küresel ısınma temalı dergiler dağıtılarak bilgiler aktarıldı. İlçe genelindeki okullarda eğitim gören 4. sınıf öğrencileri ''Sıfır Atık'' projesi kapsamında gerçekleşen etkinlikte oldukça eğlenceli dakikalar geçirirdi. Sıfır atık Projesi kapsamında bir tema seçilerek öğrencilerin aktif katılımlarının sağlanacağı belirtildi.