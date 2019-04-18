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Şuhut'ta sigara denetimi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçe merkezinde tütün ve tütün mamullerinin kullanımının önlenmesi amacıyla sigara denetiminde bulunuldu.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçe merkezinde tütün ve tütün mamullerinin kullanımının önlenmesi amacıyla sigara denetiminde bulunuldu.


İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekiplerince ilçe merkezinde bulunan kahvehane ve iş yerlerinde tütün ve tütün mamulleri denetimi yapıldı. Kahvehane ve iş yerlerinde sigara yasaklarına uyulup uyulmadığını kontrol eden denetim ekipleri, kapalı ortamlarda tütün ve tütün mamullerinin kullanılmaması konusunda uyardı. İş yeri sahipleri ise kurallara uyduklarını belirterek denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca kanunlara uymayan iş yerlerine ise yasal işlem gerçekleştirildi.

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