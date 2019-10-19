Şuhut'ta sigara denetimi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki iş yerlerinde sigara denetimi yapıldı.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü ve Şuhut İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde çapraz sigara denetimi yapıldı. Kahve ve işyerlerinde yapılan sigara denetimlerinde esnaflara kurallar ile ilgili gerekli bilgileri aktarılarak kurallara uymayanlar ise uyarılar yapıldı. Son yıllarda tütün kullanım oranlarının artması üzerine Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü'nün talimatı ile sigara denetimlerini ağırlık verildi. Bu kapsamda, Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü ve Şuhut İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden gelen denetim elemanları farklı noktalarda sigara denetimi yaptı.