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Şuhut'ta sigara denetimi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından kahvehane ve iş yerlerinde sigara denetimi yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından kahvehane ve iş yerlerinde sigara denetimi yapıldı.


Şuhut İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından dumansız hava sahasını korumak ve tütün kullanımını azaltmak amacıyla ilçe genelindeki iş yeri ve kahvehanelerde sigara denetimi yapıldı. Denetimlerde esnaflara kurallar ile ilgili gerekli bilgiler aktarılarak, kurallara uymayanlara ise uyarılar yapıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğünün denetimi gün boyu farklı noktalarda devam etti.

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