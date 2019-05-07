Şuhut'ta ''Şiirin Dilinden'' dinletisi

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şuhut Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda 'Şiirin Dilinden' dinletisi ilçe genelindeki tüm lise okullarının katılımlarıyla gerçekleşti.

Düzenlenen proğrama, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Şuhut Ziraat Odası Başkanı Ömer Tunçay, protokol üyeleri, eğitim camiası, çok sayıda öğrenci ve velisi katıldı.

Proğramda birbirinden güzel okunan şiirler dinleyicileri mest ederken, bazı dinleyiciler ise duygularına hakim olamadı. Proğrama katılan dinleyiciler böyle güzel etkinliklerin düzenli olarak rutin hale gelmesi gerektiğini ifade ederek teşekkürlerini belirtti.

Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu konuyla ilgili açıklamalarında, ''İlçemizde lise düzeyindeki öğrencilerimizi sosyal ve kültürel yönden geliştirmek, okullar arası etkileşimi arttırmak amacıyla başlatılan 'Edebiyatla İç İçe Gençlerimiz Tek Bir Sahnede' projesi kapsamında liseler arası 'Şiirin Dilinden' adlı şiir dinletimizi gerçekleştirdik. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum'' dedi.