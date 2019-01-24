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Şuhut'ta sulu kar yağışı ve sağanak yağmur etkili oldu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak yağmur akşam saatlerinde yerini sulu kar yağışına bıraktı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak yağmur akşam saatlerinde yerini sulu kar yağışına bıraktı.


Sağanak yağmur ve sulu kar yağışı ilçede etkili olurken, vatandaşlar ise ıslanmaktan kaçarak civarlarda bulunan iş yerlerine sığındı. Esnaflar ise iş yerlerinin önlerinde biriken su birikintilerini temizledi. Sağanak yağmur yağışının ardından yoğun sulu kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sağanak yağmur ve sulu kar yağışı İlçenin bazı yerlerinde su birikintileri oluşturarak vatandaşların ve trafiğin aksamasına neden oldu. Bazı seyyar esnaflar ise satışlarında zorluklar yaşadı.

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