Şuhut'ta sürücülere alkol denetimi

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri sürücülere alkol denetimi yaptı.

Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından Şuhut-Karaadilli yolunda araç sürücülerine yönelik alkol denetimi yapıldı. Araç sürücüleri durdurularak alkol denetimi yapılırken, kimlik, ruhsat gibi belgeleri de kontrol edildi. Trafik ekipleri tarafından sürücülere trafik kuralları, alkol denetimi ile ilgili bilgiler aktarılarak, kurallara uymaları konusunda uyarıldı.