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Şuhut'ta sürücülere alkol kontrolü

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından araç sürücülerine yönelik alkol denetimi yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından araç sürücülerine yönelik alkol denetimi yapıldı. Denetimlerde 34 aracı kontrol edilirken 3 araç sürücüsüne ceza uygulandı, 3 sürücünün ise ehliyetine el konuldu.


Şuhut'ta polis ekipleri, araç sürücüleri üzerinde alkol denetim uygulaması yaptı. Seyir halinde bulunan araçlar durdurularak sürücülere alkol testi yapıldı. Kimlik ve sürücü belgesi sorgulamalarının da yapıldığı uygulamada alkollü olan sürücülere 6 bin 312 lira trafik cezası kesildi. Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından yapılan alkol denetiminde 34 araç ve sürücüsü kontrol edilerek, 3 sürücüye 6 bin 312 lira ceza yazıldı. Uygulamada 3 araç sürücüsünün ehliyetine geçici olarak el konuldu.

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