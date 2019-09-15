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Şuhut'ta sürücülere trafik ve alkol denetimi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde trafik ekipleri, sürücülere yönelik trafik ve alkol denetimi yaptı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde trafik ekipleri, sürücülere yönelik trafik ve alkol denetimi yaptı.


Trafik ekipleri, yaptıkları denetimlerde 38 aracı kontrol etti. Durdurulan sürücülere alkol testi ve sürücü belgesi sorgulamalarının yapıldığı uygulamada, 6 araca ceza yazılırken, 3 araç ise trafikten men edildi. Yapılan denetimlerde trafik kurallarına uymayan araç sürücülerine toplam 935 lira ceza kesildi.

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