İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şuhut'ta sürücülere yönelik alkol denetimi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde trafik ekipleri tarafından sürücülere yönelik alkol denetimi yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde trafik ekipleri tarafından sürücülere yönelik alkol denetimi yapıldı.


Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Şuhut Afyonkarahisar yolu güzergâhında uygulama yaptı. Seyir halinde bulunan sürücüler durdurularak alkol testi yapıldı. Kimlik ve sürücü belgesi sorgulamalarının da yapıldığı uygulamada alkollü olarak sürücülere para cezası uygulandı. Yapılan uygulamalarda 40 araç kontrol edilirken 6 araca toplam 4 bin 12 lira para cezası uygulandı. Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından rutin olarak denetimlerin devam edeceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.