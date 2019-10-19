Şuhut'ta sürücülere yönelik alkol denetimi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde trafik ekipleri tarafından sürücülere yönelik alkol denetimi yapıldı.

Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Şuhut Afyonkarahisar yolu güzergâhında uygulama yaptı. Seyir halinde bulunan sürücüler durdurularak alkol testi yapıldı. Kimlik ve sürücü belgesi sorgulamalarının da yapıldığı uygulamada alkollü olarak sürücülere para cezası uygulandı. Yapılan uygulamalarda 40 araç kontrol edilirken 6 araca toplam 4 bin 12 lira para cezası uygulandı. Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından rutin olarak denetimlerin devam edeceği belirtildi.