Şuhut'ta tescilsiz motosikletler toplanıyor

Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından ilçedeki mahalle, sokak ve cadde aralarında tescilsiz motosikletler toplanarak çekici yardımıyla motosiklet toplama merkezine gönderildi. Trafik ekipleri denetimlerin devam edeceğini belirtilirken, tescilsiz motorlara toplam 5 bin 38 lira para cezası uygulandığı belirtildi. Ayrıca 3 motosikletin ise motosiklet toplama merkezine götürüldüğü ifade edildi.