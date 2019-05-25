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Şuhut'ta trafik ekipleri plakasız ve eksik evraklı motosikletleri topladı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki plakasız ve eksik evraklı motosikletler Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından toplandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki plakasız ve eksik evraklı motosikletler Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından toplandı.


Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, ilçenin farklı noktalarında oluşturdukları denetim noktalarında durdukları motosikletlerin evraklarını inceledi. Daha sonra yapılan incelemede, evraklarında eksik ve plakaları bulunmayan, aşırı egzoz sesi bulunan motosikletlere trafikten men edilerek otoparka çekildi.


Ekipler, ayrıca motosiklet sürücülerine kask kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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