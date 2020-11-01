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Şuhut'ta trafik ekiplerinden alkol denetimi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde sürücülere yönelik alkol denetimi yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sürücülere yönelik alkol denetimi yapıldı. 17 sürücünün kontrol edildiği denetimlerde kurallara uymadığı gerekçesi ile 3 bin TL para cezası kesildi.


Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından ilçe girişinde yapılan denetim yaklaşık 2 saat sürdü. 17 sürücünün denetlendiği uygulamada ehliyet yetersizliği ve kurallara uymadığı gerekçesi ile 1 sürücüye toplamda 3 bin lira para cezası uyguladı. Sürücüler ise alkol denetim uygulamasından memnun olduklarını dile getirerek, polis ekiplerine çalışmalarından ötürü teşekkür etti.


Osman Arık isimli sürücü özellikle alkollü araç kullanmanın facialara neden olabileceğini anımsatarak, “Sürücülerin alkollü araç kullanmamalarını ve devamlı maske takmalarını rica ediyorum” dedi.

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