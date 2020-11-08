İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şuhut'ta trafik kazası: 5 yaralı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.


Kaza, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman Ş., (30) idaresindeki 03 DA 119 plakalı otomobil ile Ahmet K., İdaresindeki 03 SL 358 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Mehmet Akif K. (22), Adil Recep Ç. (28), Eren Y, (21), Ozan A. (19) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil servis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Durumu öğrenen ekipler kaza yerine gelerek yaralıları Şuhut Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar'daki çevre hastanelere kaldırdı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.