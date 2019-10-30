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Şuhut'ta trafik kazası: 6 yaralı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Kaza, Atlıhisar Karaadilli yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Atlıhisar köyünden Karaadilli Beldesi Şuhut ilçe istikametine doğru seyir halinde bulunan Satılmış G. (42) yönetimindeki 26 EC 426 plakalı otomobil, Atlıhisar köyü girişinde bulunan akaryakıt istasyonuna dönüşü esnasında, Şafak A. (26) yönetimindeki 34 BMB 959 plakalı araçla çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında Şafak A., Gülden A., Ahmet Kadir A., Güllü S., Ahmet S., Satılmış G. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralıları Şuhut Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaralılardan Güllü S. Şuhut Devlet Hastanesi'nden Afyon Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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