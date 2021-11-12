Şuhut'ta 'Trafik Komisyon' toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde trafik komisyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ilçe trafiğindeki sorunlar ele alınarak, Trafik güvenliğinin daha fazla arttırılması konuları görüşüldü.

Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün başkanlığında yapılan toplantıya, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Onur Bayram, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkan Vekili Hasan Düzdaş ve trafik ekipleri katıldı.

Toplantıda Şuhut ilçesinin trafik durumu ve sorunları hakkında istişarelerde bulunularak yapılacak olan trafik düzenlemeleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Kaymakam Düzgün, toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etmesinin ardından Şuhut ilçe trafik komisyon toplantısı sona erdi.