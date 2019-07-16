Şuhut'ta traktör kazası, 1 yaralı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karaadilli beldesine bağlı Karacaören köyü Hürriyet mahallesinde meydana geldi. Ramazan Ö. yönetimindeki 03 BD 423 plakalı traktör, sürücünün aracın hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören köylü vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı Ramazan Ö. Şuhut Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı Ramazan Ö. hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.