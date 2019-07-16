İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şuhut'ta traktör kazası, 1 yaralı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Karaadilli beldesine bağlı Karacaören köyü Hürriyet mahallesinde meydana geldi. Ramazan Ö. yönetimindeki 03 BD 423 plakalı traktör, sürücünün aracın hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören köylü vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı Ramazan Ö. Şuhut Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı Ramazan Ö. hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.