Şuhut'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarına yoğun ilgi

Afyonkarahisar'ın Şuhut Fatih Ortaokulu tarafından gerçekleştirilen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Şuhut Fatih Ortaokulu tarafından öğrencilerin birbirinden teknolojik projeler ile gerçekleştirilen TUBİTAK 4006 Bilim Fuarına, Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Yassıkaya ve eğitim camiası katıldı. Kaymakam Düzgün ve beraberindeki protokol üyelerinin açılış kurdelesinin kesimiyle başlayan fuar katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kaymakam Düzgün ve beraberindeki katılımcılar öğrencilerin becerileri ile yaptığı teknolojik projelere adeta hayran kaldı.