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Şuhut'ta üniversite öğrencileri memleketlerinden 'evde kal' çağrısına destek oldu

Afyonkarahisar Şuhut ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda kalan üniversite öğrencileri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çektikleri görüntülerle "evde kal" çağrısına destek verdi.

Afyonkarahisar Şuhut ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda kalan üniversite öğrencileri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çektikleri görüntülerle "evde kal" çağrısına destek verdi.


Şuhut Kredi Yurtlar Kurumunda kalan, tatil için memleketlerine giden üniversite öğrencileri, koronavirüsle mücadelede farkındalığı artırmak için "#EvdeKal" temalı video hazırladı. Şuhut Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Ahmet Başkurt, üniversite öğrencileri ile irtibata geçerek, cep telefonu ile çektikleri görüntüleri kendisine göndermelerini istedi.


Şuhut Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Ahmet Başkurt konu ile ilgili açıklamalarında, 'Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini bu konuya dikkat çekmek adına farkındalık oluşturmak için bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Koronavirüs (Kovid-19) salgınından okulların tatil olması dolayısıyla memleketlerine giden öğrenciler, koronavirüsle mücadelede farkındalığı artırmak için "#EvdeKal" temalı video hazırladı.

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