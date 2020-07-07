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Şuhut'ta uyuşturucu operasyonu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.


Karaadilli Belde Jandarma Komutanlığı ekipleri, LCD uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Karaadilli Beldesinde başlatılan operasyonda bir miktar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Çıkarıldıkları mahkemede tutuklanan 2 kişi cezaevine sevk edildi.

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