Şuhut'ta velilere yönelik Madde Bağımlılığı Farkındalık eğitimi

Afyonkarahisar Şuhut Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından öğrenci velilerine yönelik ‘Madde Bağımlılığı Farkındalık Eğitimi' başladı.

Şuhut İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde ilçe genelinde başlatılan madde bağımlılığı farkındalık eğitimleri başladı. İlk olarak Ortapınar Şehit Muammer Çanta İlk ve Ortaokul öğrenci velilerine yönelik eğitim kursu verildi. Kursta velilere yönelik madde bağımlılığının zararları ile ilgili bilgiler aktarıldı.

Ortapınar Şehit Muammer Çanta ilkokul ve ortaokul toplantı salonunda yapılan eğitimde madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı ve yasadışı bağımlılık yapıcı uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında, Şuhut Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından farkındalık oluşturmak ve uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında koruyucu ve önleyici çalışmalar yapmak, kullanıcılar ve aileleri için ise bireysel ve grup danışmanlığı yaparak psiko-sosyal rehabilitasyon sürecine destek olmak amaçlandı.