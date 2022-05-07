Şuhut'ta 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' projesi tanıtıldı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganı ile yayalara ve sürücülere yönelik uygulama yaptı.

Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri doğrultusunda "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganıyla uygulama yaptı. Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu önünde yapılan uygulamada vatandaşlara bilgiler verilip broşür dağıtıldı. Polis ve jandarma ekiplerince araçlar durdurularak yayaların yolun karşısına güvenli geçişleri sağlandı. Yapılan uygulamada emniyet kemeri kontrolü yapan ekipler, sürücülere, yaya geçitlerinde vatandaşlara yol vermeleri konusunda uyarıda bulundu. Uygulamanın kendi can güvenliği için olduğunu söyleyen sürücüler ve vatandaşlar ise ekiplere uyarılarından dolayı teşekkür etti.