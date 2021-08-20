Şuhut'ta yeni eğitim öğretim yılı istişare toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı konulu istişare toplantısı düzenlendi.

Şuhut Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz'ın yanı sıra, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu ve okul idarecileri katıldı.

2021-2022 eğitim öğretim yılı hazırlıklarının değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda, öğretim yılının değerlendirilmesi, okulların temizlik ve tertibi ile ilgili yapılan çalışmalar, ücretsiz ders kitaplarının dağıtımı, okul servislerinin denetimi, yönetim süreçleri, öğrenci başarısını arttırmaya yönelik faaliyetler, öğretmen ve personel ihtiyaçları konuları ele alındı. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı ile ilgili hazırlık çalışmaları ve okulların salgın sürecine uygun bir şekilde yüz yüze eğitim-öğretime hazır hale gelmesi için yapılan çalışmalar görüşüldü. Kaymakam Kaçmaz, okul müdürlerinin 6 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesi okullarıyla ilgili sorun, istek ve önerilerini dinledi. 2021-2022 eğitim öğretim yılının sorunsuz ve başarılı bir şekilde başlaması için okul müdürlerinin özverili bir şekilde çalışma yapması gerektiğini dile getirerek toplantıya katılanlara teşekkür etti.