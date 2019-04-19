İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Şuhut'ta yıllardır devam eden gelenek

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı mahallelerde 1 asırdır devam eden gelenek sürdürülüyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı mahallelerde 1 asırdır devam eden gelenek sürdürülüyor.


Berat Kandili'nde ikindi saatlerinde başlayan çocukların şeker toplama geleneği Şuhut ilçesinde devam ediyor. 1 asırdır Berat Kandili'nde hayır amacıyla şeker dağıtan vatandaşların yanına koşan çocukların heyecanı görülmeye değer. Vatandaşlar ikindi namazı çıkışında hayır amacıyla şeker dağıtarak çocukların büyük bir sevinç içerisinde olmasını sağlıyor. Böylece yıllardır devam eden şeker toplama geleneği Şuhut ilçesinde sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.