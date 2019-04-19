Şuhut'ta yıllardır devam eden gelenek

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı mahallelerde 1 asırdır devam eden gelenek sürdürülüyor.

Berat Kandili'nde ikindi saatlerinde başlayan çocukların şeker toplama geleneği Şuhut ilçesinde devam ediyor. 1 asırdır Berat Kandili'nde hayır amacıyla şeker dağıtan vatandaşların yanına koşan çocukların heyecanı görülmeye değer. Vatandaşlar ikindi namazı çıkışında hayır amacıyla şeker dağıtarak çocukların büyük bir sevinç içerisinde olmasını sağlıyor. Böylece yıllardır devam eden şeker toplama geleneği Şuhut ilçesinde sürdürülüyor.