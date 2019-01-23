Şuhut'ta yol yapım ve bakım çalışmaları

Çalışmaları sürdüren personellerle beraber bir süre ayaküstü sohbet eden Başkan Bozkurt bilgiler aldı. Başkan Bozkurt vatandaşlarla da sohbet ederken, mahallelilerin sorunlarını da dinleyerek gerekli notlarını aldı. Başkan Bozkurt konuyla ilgili açıklamalarında "Şu anda Baş mahallemizde ve Şehit Muammer Çanta sokağımızda devam eden yol yapım bakım çalışmalarımız devam ediyor. Personellerimiz çalışmaları özveri içerisinde gerçekleştiriyor. İnşallah en kısa zamanda çalışmalarımızı tamamlayacağız" dedi.