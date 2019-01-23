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Şuhut'ta yol yapım ve bakım çalışmaları

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Baş mahallesi ile Şehit Muammer Çanta sokakta devam eden yol yapım ve bakım çalışmalarını yerinde inceledi.


Çalışmaları sürdüren personellerle beraber bir süre ayaküstü sohbet eden Başkan Bozkurt bilgiler aldı. Başkan Bozkurt vatandaşlarla da sohbet ederken, mahallelilerin sorunlarını da dinleyerek gerekli notlarını aldı. Başkan Bozkurt konuyla ilgili açıklamalarında "Şu anda Baş mahallemizde ve Şehit Muammer Çanta sokağımızda devam eden yol yapım bakım çalışmalarımız devam ediyor. Personellerimiz çalışmaları özveri içerisinde gerçekleştiriyor. İnşallah en kısa zamanda çalışmalarımızı tamamlayacağız" dedi.

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