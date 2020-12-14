Şuhut'ta 'Yöresel Ürünler Pazarı'nda korona virüs denetimi

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ve zabıta müdürlüğü ekipleri Yöresel Ürünler Pazarında korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Şuhut ilçesinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla bugün kurulan Yöresel Ürünler Pazarında denetim yapan polis ve zabıta ekipleri HES kodu, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyup uymadıklarını kontrol ederken, vatandaş ve esnaf uyarıldı.

Polis ve zabıta, Yöresel Ürünler Pazarında Covid-19'a karşı tedbir amacıyla sürekli bilgilendirme yaparak hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Sabah saatlerinden itibaren pazarda denetimlerde bulunduklarını belirten ekipler, alışveriş anında pazarcı esnafına HES kodu sorgulama denetimi yaparak Covid-19'a karşı tedbirli ve dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunduklarını aktardı.