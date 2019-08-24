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Şuhut'ta Zafer Haftası etkinlikleri başladı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Zafer Haftası etkinlikleri Şuhut Kaymakamlığı tarafından düzenlenen masa tenisi turnuvası ile başladı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Zafer Haftası etkinlikleri Şuhut Kaymakamlığı tarafından düzenlenen masa tenisi turnuvası ile başladı.


Şuhut Zafer Haftası etkinlikleri Şuhut Kaymakamlığı tarafından düzenlenen masa tenisi turnuvası ile başladı. Masa tenisi turnuvasında ilçe genelinden çeşitli okullar Şuhut Kapalı Spor Salonunda yer alırken, finalin ise yarın yapılacağı belirtildi. Masa Tenisi Turnuvasını, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, protokol üyeleri ve daire amirleri izledi.

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