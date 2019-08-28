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Şuhut'ta Zafer Haftası etkinlikleri Hüseyin Kağıt konseriyle devam etti

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki Zafer Haftası etkinlikleri Hüseyin Kağıt konseriyle devam etti.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Zafer Haftası etkinlikleri Hüseyin Kağıt konseriyle devam etti.


Şuhut Belediyesi'nin katkılarıyla Şuhut Şehir Stadyumunda düzenlenen konseri, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı İnş. Müh. Ali Diren, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, protokol üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı.


Ses Sanatçısı Hüseyin Kağıt, birbirinden güzel besteleriyle dinleyicilerine eğlenceli dakikalar yaşattı. Ses Sanatçısı Hüseyin Kağıt, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'a bu güzel konsere vesile olmasından dolayı teşekkür etti. Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ise Şuhut halkı için sosyal etkinlikler kapsamında daima çalışacaklarını belirtti.

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