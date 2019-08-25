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Şuhut'ta Zafer Yolu Kültür ve Sanat Şenlikleri

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 25 Ağustos Zaferyolu Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında etkinlikler devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 25 Ağustos Zaferyolu Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında etkinlikler devam ediyor.


25 Ağustos Zafer Yolu Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında Şuhut ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikler, Atatürk evinde kurulan stant ve çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Atatürk Evi'nde kurulan stantları ziyaret ederek burada gaziler ve vatandaşlarla beraber sohbet etti. Etkinlikler günün anlam ve önemi sebebiyle çekilen hatıra fotoğrafı ile devam ediyor.

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