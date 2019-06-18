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Şuhut'ta zararlı haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Belediyesi tarafından sinek, sivrisinek ve karasinek gibi haşerelere karşı başlatılan ilaçlama çalışmaları hız kesmeden sürdürülüyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediyesi tarafından sinek, sivrisinek ve karasinek gibi haşerelere karşı başlatılan ilaçlama çalışmaları hız kesmeden sürdürülüyor.


Temizlik İşleri görevlileri, yaz aylarında artış gösteren ve halk sağlığını önemli ölçüde etkileyen sinek, sivrisinek, karasinek, haşereler ve larvalara yönelik ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma kapsamında mahallelerde belirlenen tüm noktalarda etkin ilaçlama çalışması uygulanıyor.


Vatandaşların talepleri doğrultusunda rutin uygulamaların da kapsamını genişlettiklerini vurgulayan Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, “Havaların ısınması ile birlikte zararlı haşerelere karşı başlattığımız ilaçlama çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığına tehdit unsuru olan, ciddi sorun teşkil edebilecek her duruma karşı etkin bir çalışma uyguluyoruz. Çalışmalarımız Hisar Tepesi, Şuhut Afyonkarahisar yolu istikameti, park ve bahçeler, mahalle, cadde ve sokaklarda devam ediyor. Çalışmalarımızı özverili bir sistemle sürdürüyoruz” ifadelerine yer verdi.

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