Şuhut'taki Atatürk Evi'ne ziyaretçi akını

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bulunan Atatürk Evi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencilerin akınına uğruyor.

Alan Kılavuzu Rehber Habip Akalın mihmandarlığında Atatürk Evi'ni ziyaret eden öğrenciler, tarihi önem taşıyan bilgileri dinledikçe duygu dolu anlar yaşadı. Ayrıca Rehber Habip Akalın ile birlikte Kocatepe'ye çıkan öğrenciler, tarihi önem taşıyan bilgiler edindiler.