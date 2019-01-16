Şuhut'taki öğretmenlere ''Özel öğrenme güçlüğü farkındalık'' semineri

Afyonkarahisar Şuhut ilçesindeki Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokul öğretmenleri için Afyonkarahisar Rehberlik Araştırma Merkezi Rehberlik Bölüm Başkanı Huriye Özcan tarafından 'Özel öğrenme güçlüğü farkındalık' semineri düzenlendi.

Toplantı salonunda düzenlenen seminere katılan öğretmenler ve rehberlik başkanı Huriye Özcan, özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin farkına varılması ve bu öğrencilerle ilgili gerekli yönlendirmelerin yapılması konularında bilgi alışverişlerinde bulundu. Seminer soru cevap şeklinde devam etti.