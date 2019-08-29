İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şuhut'taki orman yangını büyümeden söndürüldü

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 25 Ağustos Zafer Şehir Kent Ormanı’nda başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 25 Ağustos Zafer Şehir Kent Ormanı'nda başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.


Şuhut Şehir Kent Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın ihbarını alan Şuhut Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. İtfaiye ekipleri, yoğun mücadele sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybının olmadığı belirtilirken, ekiplerin yeni bir yangına karşı soğutma çalışmalarına devam ettikleri öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.