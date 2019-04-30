Türkiye Gençlik Vakfı Şuhut Ortaöğretim Koordinatörlüğü, Aksaray Güzelyurt Ortaokulu'nda Şehit Bayram Çiçek adına yaptırılan kütüphaneye 500 adet kitap yardımında bulundu.

Başlatılan kampanya ve kitap bağışı ile ilgili bilgi veren Şuhut Şubesi Başkanı Abdullah Gül, '''Şuhut'tan Aksaray'a uzanan el' ismiyle Şehidimiz Bayram Çiçek Kütüphanesine kitap yardımında bulunduk. Arkadaşlarımızla beraber ilk olarak ilçemizde kitap toplama kampanyası düzenleyerek vatandaşlarımız yoğun ilgisiyle 500 adet kitabı Aksaray Güzelyurt Ortaokulu Şehit Bayram Çelik Kütüphanesine gönderdik. Bu çalışmalarımızda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı Şuhut Ortaöğretim Koordinatörlüğü Temsilcisi Semra Imış ise, konuyla ilgili açıklamalarında, ''Paylaşmak, birlik ve beraberlik içerisinde olmak çok güzel bir duygu'' dedi.