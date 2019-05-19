Şuhut'un kitre bebekleri ilgi görüyor

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından İŞKUR işbirliğiyle açılan kitre bebek kursu ilgiyle karşılandı.

Kitre bebek Türkiye'de ve dünyada turistlik ve hediyelik eşya olarak ilgi görmeye devam ediyor. Bu kapsamda Dekoratif Sanatlar Öğretmeni Melike Erdin eğitmenliğinde ilçede açılan kursta, kitre bebek kursiyerlerinin başarılı el sanatları dikkat çekiyor. İtalya'nın Pinokyo bebeği, İsviçre'nin Heidi bebekleri turistler tarafından ilgi görürken, Şuhut'un ilk kitre bebeği ise Türkiye'nin dört bir tarafından gelen vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Dekoratif Sanatlar Öğretmeni Melike Erdin konuyla ilgili açıklamalarında, "Kitre bebek ülkemizde ve dünyada turisttik ve hediyelik eşya olarak ilgi görüyor. İnsan ölür eseri kalır belki de bundan binlerce yıl sonra yapılan kazılarda yöresel yöresel değerlerimizi yansıtan bu sanat eserleri yöresel kültürümüz ve çağımızın uğraşları hakkında gelecek nesillere fikir verecektir. Sinada Antik Kenti ve Cumhuriyet tarihimize ev sahipliği yapmış olan Şuhut ilçemiz için güzel projeler vardır ve olacaktır. Bu anlamda hanımlarımıza istihdam sağlamak amacıyla kitre bebek ve Fadime bebek çalışmalarımızı yapıyoruz. Gerek yerli gerek yabancı turistlere sevdiklerine hediyelik eşya götürmeleri için yöresel bebekler ürettik. Bu süreçte bizlere destek olan kurum müdürümüz ve hanımlara bu imkanı sağlayan İŞKUR müdürümüze kendim ve kursiyerlerimiz adına canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.