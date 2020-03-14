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Şuhut'un tescilli yemeği 'Keşkek' in tanıtımı ile özel ev yapılıyor

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinin tescilli yöresel yemeği olan ’Keşkek’in tanıtımı ve misafirlere ikramı için yapılacak evin temeli atıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinin tescilli yöresel yemeği olan 'Keşkek'in tanıtımı ve misafirlere ikramı için yapılacak evin temeli atıldı.


Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ve İl Genel Meclisi üyelerinin katılımı ile temeli atılan Keşkek Evi'nde çalışmalar başladı. Büyük Taarruz Karargâhı Atatürk Evi çevresine yapılan temeli dualarla atılan Keşkek Evi'nin Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yaklaşık 40 bin ziyaretçiye hizmet vereceği öğrenildi. Ayrıca 25 Ağustos Zafer Şenlikleri kapsamında düzenlenecek etkinliklere gelecek davetliler tarafından da yoğun ilgi çekeceği düşünülüyor.


Türkiye'nin dört bir tarafından gelen ilçenin yöresel tescilli keşkeğinin ikram edileceği Keşkek Evi'nin turizme katkısı kapsamında önemli rol oynayacağı söyleniyor. Yetkililer tarafından Keşkek Evi civarında çevre düzenleme çalışmalarının da başladığı belirtildi.

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