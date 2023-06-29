Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak sulama kanalına giren traktörde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çobanlar ilçesi Akkoyunlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.K, idaresindeki 03 ADK 081 plakalı traktör sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak sulama kanalına girdi. Kazada sürücü ile S.K., isimli şahıs yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardındn jandarma tarafından inceleme başlatıldı.