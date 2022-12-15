Sultandağı SYDV mütevelli heyeti muhtar temsilciliklerinin üye seçimi yapıldı

Sultandağı SYDV Mütevelli Heyetine, muhtar temsilciliklerinin üye seçimi yapıldı. 2023 yılında SYDV mütevelli heyeti üyeleri için yapılan seçimde mahalle muhtarları arasından Yeşilçiftlik Beldesi Tepebaşı Mahallesi Muhtarı Murat Gaznevi ile köy muhtarları arasından Taşköprü Köyü Muhtarı Hayri Özer oy çokluğu ile yeniden seçildi.

Sultandağı Kaymakamlık toplantı salonunda SYDV Müdürü Hakkı Dinç, İlçe Özel İdare Müdürü Bekir Pamukçu, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Ferah Aydın heyetinde yapılan seçime 29 muhtardan 27'si katıldı.