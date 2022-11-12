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Sultandağı'nda 204 fidan toprakla buluştu

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde gerçekleştirilen ağaç dikim töreni ile 204 fidan toprakla buluştu.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde gerçekleştirilen ağaç dikim töreni ile 204 fidan toprakla buluştu.


Sultandağı Orman İşletme Şefliği tarafından Dereçine beldesi Sekiyurd mevkiinde ağaç dikme töreni düzenlendi. Törene Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek ,protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Törende maviladin, ağaçhatmi, ıhlamur, lavanta, ceviz ve akçaağaç cinsi 204 fidan ekildi ve can suyu verildi.

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