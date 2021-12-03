Sultandağı'nda üretilen 30 bin tonun kirazın 20 bin tonu ihraca ediliyor

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Acar, Türkiye ve Afyonkarahisar'ın kiraz ihracat rakamlarına değinerek, “Türkiye genelinde üretilen kiraz miktarı 800 bin ton civarı ve bunun yaklaşık 80 bin tonunu ihraç ediliyor. Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde ise üretilen 30 bin ton kirazın yaklaşık 20 bin tonunu ihraç ediliyor” dedi.

Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ‘Fidan Bizden, Üretmek Sizden' projesi kapsamında üreticilere ziraat 900 ve regina çeşidi kiraz fidanı dağıtıldı. Etkinlikte konuşan Acar, dağıtımı yapılan kiraz fidanlarının büyük bölümünün Sultandağı ilçesinde 500 dekarlık bir alana dikileceğini aktardı. Sultandağı'nın kiraz konusunda isim yapmış bir ilçe olduğunu anımsatan Acar, “Türkiye genelinde üretilen kiraz miktarı 800 bin ton civarı ve bunun yaklaşık 80 bin tonunu ihraç ediyoruz. Sultandağı'nda ise 30 bin ton kiraz üretimi var ve bunun yaklaşık 20 bin tonunu ihraç ediyoruz. Türkiye'nin en kaliteli kirazını Afyonkarahisar'da, Sultandağı çevresinde üretiyoruz. Çiftçimizin kirazdan elde ettiği geliri artırmak, tarımı çiftçimize kolay hale getirmek için bu projeyi uyguladık. Ziraat 900 ve regina kiraz çeşitlerinin dağıtımını yapacağız” dedi.

Sultandağı Belediyesi çok amaçlı toplantı salonunda gerçekleşen programa, Kaymakam Murat Demirbilek'in yanı sıra protokol üyeleri de katıldı.