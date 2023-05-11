Sülünlü şampiyonlar Afyonkarahisar'ı temsil edecek

Afyonkarahisar merkeze bağlı Sülün Beldesi'nde yaptığı projelerle kent genelinde ön plana çıkan Sülün Balı-Mubahat Açıkgözoğlu Ortaokulu öğrencileri Aksaray'da gerçekleştirilen voleybol grup müsabakalarında şampiyon olarak Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı.

Sülün Balı-Mubahat Açıkgözoğlu Ortaokulu öğrencileri gösterdikleri performans ile belde tarihinde bir ilke imza attı. Okul Müdürü Metin Balcı idaresinde Müdür Yardımcısı Osman Canseven ile beden eğitimi öğretmeni Bayram Peker'in destekleriyle kurulan Küçük Erkekler Voleybol Takımı Aksaray'da düzenlenen grup mücadelelerinde tüm rakiplerini geçerek şampiyon oldu. Yarı finallere katılmaya hak kazanan Sülün Balı- Mubahat Açıkgözoğlu Ortaokulu Küçük Erkekler Voleybol Takımı Kütahya'da 22-25 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan yarı finallerde Afyonkarahisar'ı temsil edecek.

Öte yandan aynı okulun Küçük Kızlar Voleybol Takımı da grubunda 2'inci oldu.