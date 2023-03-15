Sünnetçi: “Çobanlar ilçesinde akademik başarı gözle görülür şekilde arttı”

Sünnetci, Müdür Yardımcı Mevlüt Çınar ve Musa Dinçgez ile birlikte Çobanlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti. Sünnetçi, ziyaretleri esnasında İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Badak ve ilçe protokolü üyeleri ile görüşerek devam eden ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Sünnetçi akabinde gerçekleştirilen moral motivasyon etkinliği Çobanlar Kaymakamı Doğancan Kandemir ve eğitimciler ile katıldı. Sünnetci, Çobanlar ilçesinde eğitim seferberliği neticesinde görülen akademik başarıdaki artış nedeniyle eğitim çalışmalarına verdikleri destekten dolayı Kaymakam Kandemir'e, tüm idareci, öğretmen ve velilere teşekkür etti. Ziyaret, ilçedeki sanat atölyesinde kursiyerlerin ürettikleri yakma ahşap sanat eserlerini incelemesi ile son buldu.